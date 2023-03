Fica 2023 terá novidade e ganha data para acontecer em Goiás; saiba quando

O Governo de Goiás divulgou a data para a 24º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) – que será entre os dias 13 e 18 de junho na cidade de Goiás.

Neste ano, a festividade será realizada com o apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE), e promete diversas atrações como shows, feiras, atividades ambientais e debates de grandes nomes do cinema nacional e internacional.

Outra novidade preparada para o evento neste ano é a produção de um dossiê, que tem como objetivo preservar a continuidade da festa no município.

De acordo com a secretária interina de Estado da Cultura, Yara Nunes, a nova edição do evento tem como objetivo tornar o festival uma política pública efetiva na cidade.

“Será um Fica histórico, tanto do ponto de vista cultural, mas também social, porque entramos com essa parceria com a UFG para promovermos ações que ficarão para a cidade e para o Estado”, explicou.

Mais informações sobre o festival devem ser divulgadas em breve.