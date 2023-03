Prefeitura esconde déficit, mas pais sentem na pele falta de vagas nas creches de Anápolis

Com o primeiro semestre do ano letivo já em andamento, as cerca de 4 mil vagas ofertadas pela rede pública para a educação infantil em Anápolis não estão sendo suficientes para atender a demanda da cidade.

De quebra, a Prefeitura Municipal de Anápolis não informou qual o déficit dessa etapa educacional e tampouco explicou o que está sendo feito para solucionar o problema de forma imediata.

No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), dentro do pacote bilionário do Anápolis Investe estão previstas a construção de 18 novas unidades de ensino, incluindo 12 escolas e seis Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

De tal forma que, enquanto as seis mil vagas anunciadas ainda não estão sendo ofertadas, estudantes da cidade sofrem com a imprevisibilidade para conseguir um espaço na rede pública.

Ao Portal 6, Gabriella Cruz revelou que foram abertas as inscrições, ainda em novembro de 2022, ela matriculou o filho. Porém, conta que a fila de espera parece nunca andar.

“Nunca houve mudança na posição da lista de espera desde que fiz a inscrição. Todo mês, a partir do dia 1º são abertas novas inscrições, porém, o meu filho nunca é chamado pelo Portal da Educação, onde é feito o cadastro, além de também não ser possível alterar a creche para buscar outras vagas”, pontuou.

Gabriella afirma ainda que sempre que entra em contato com a instituição de ensino em que inscreveu o filho, a resposta é a mesma, de que “não temos vagas. Espere o chamado da lista de espera”.

Nas próprias redes sociais é possível encontrar diversas outras mães que estão enfrentando situações semelhante em Anápolis.

“Tanta propaganda e não consegui colocar minha filha no CMEI. Diz que abriu novas salas de aula e que nenhuma criança ia ficar sem estudar em Anápolis. Mas, cadê a vaga para a minha filha? Fiz a inscrição no primeiro dia e nada”, comentou uma anapolina por meio do Instagram.

Em nota, a Semed destacou que “em relação as demandas da educação infantil, a gerência de inspeção tem atuado de forma estratégica para contemplar todos os estudantes que aguardam por vagas em uma das unidades de educação infantil da rede municipal. Além das inscrições realizadas no final do ano passado, mensalmente são abertas novas inscrições para educação infantil pelo portal da educação, sempre do primeiro ao décimo dia de cada mês”.