Rogério Cruz é detonado na web após sancionar projeto que cria Dia da Igreja Universal

A sanção do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), ao Projeto de Lei que institui 09 de julho o Dia da Igreja Universal do Reino de Deus no calendário oficial da cidade, não agradou muitos internautas goianienses e virou motivo de chacota nas redes sociais.

De autoria do vereador e pastor da Universal Isaías Ribeiro (Republicanos), a proposta foi publicada no Diário Oficial na terça-feira (14), mas ganhou destaque na web ao longo de quinta-feira (16).

Nos comentários, muitos usuários criticaram a ação de Rogério Cruz, alegando que a sanção foi feita em benefício próprio, já que o republicano é pastor de uma Igreja Universal da capital.

Outros internautas também acusaram o prefeito de não respeitar a laicidade do estado e negligenciar pautas e problemas sérios da cidade, como buracos nas ruas e falta de médicos.

“Que gestão pavorosa! Vários problemas urgentes, mas a prioridade do prefeito… Aliás, Goiânia tem prefeito?”, escreveu uma usuária.

Veja alguns tweets:

Eu pensei que o país depois da última constituição vinha descrito que era um país laico. Agora não é mais. Se não é direitos iguais para todas a religião presente em goiania. Vamos la. Dá dias para as outras tbm. — Sander Junio De Lima (@Sanderjuniolima) March 16, 2023

Que gestão pavorosa! Vários problemas urgentes, mas a prioridade do prefeito… Aliás, Goiânia tem prefeito? https://t.co/S8ycCbUvln — Mônica Carvalho (@moncarvalho__) March 16, 2023

🤦‍♂️👇 A cidade cheia de problemas para resolver e o prefeito de Goiânia, que é pastor da Universal, resolveu sancionar a lei que institui o dia municipal da Igreja Universal do Reino de Deus: pic.twitter.com/zPBcS5Ti9J — galtiery rodrigues (@GaltieryR) March 16, 2023

É lei: foi instituído em Goiânia o Dia da Igreja Universal do Reino de Deus (9/7).

E por que uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e vários credos tem esta data?

Pq o vereador que propôs a lei (Isaías Ribeiro) e o prefeito q a sancionou (Rogério Cruz) são pastores da igreja. pic.twitter.com/9zhQxdHzPw — Cileide Alves (@Cileidealves) March 16, 2023

O prefeito de Goiânia @prefeituradegyn fez isso aqui gente! DIA DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS! QUE VERGONHA! pic.twitter.com/FLGPcKG9QJ — Vania Despicable Me (@athiabalba_) March 16, 2023

E prefeito de Goiânia que institutui o DIA DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS No calendário oficial da cidade.

Esse homem só é prefeito pq o eleito morreu pic.twitter.com/ybJ9EDfu29 — Canceladah (@cancelaela) March 16, 2023