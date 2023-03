Estudantes goianos podem conquistar bolsas de estudo de aproximadamente R$ 100 mil

Os estudantes goianos já podem se preparar e garantir a inscrição no programa Líderes Estudar, que garantirá aos aprovados bolsas de estudos de cerca de R$ 100 mil.

A iniciativa faz parte da Fundação Estudar e os alunos interessados em concorrer podem realizar o cadastro até o dia 10 de abril sem precisar sair de casa, por meio do site do próprio projeto.

Para participar é necessário se encaixar em alguns pré-requisitos básicos, como ser brasileiro, ter de 16 até 34 anos, apresentar excelência acadêmica e estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior.

No último, deve-se encaixar em alguma das categorias definidas, sendo elas com graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior ou então, desejar cursar pós-graduação fora.

As bolsas são destinadas para estudantes de Goiás, assim como também de outras regiões do país, não existindo uma quantidade delimitada para cada estado.

Com isso, a fundação destaca que o número de bolsistas aprovados em cada local depende somente das inscrições, além do alinhamento de cada um dos inscritos com o perfil do programa.

Vale ressaltar que os interessados em concorrer a uma bolsa para programas de graduação deve pagar uma taxa de R$ 75 para se inscrever, enquanto para aqueles que desejam ingressar na pós-graduação, o valor da inscrição é de R$ 150.

Os interessados que não tiverem condições financeiras para arcar com os custos da matrícula podem ainda solicitar a isenção, disponível na plataforma.

Ao G1, a organização do Líderes Estudar detalhou que as bolsas disponibilizadas variam segundo a necessidade de cada estudando, podendo cobrir a até 95% dos custos totais do curso escolhido.

Além disso, os beneficiados ainda passam a ter o direito de receber mentorias exclusivas.