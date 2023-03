Morador de Anápolis se muda para Portugal e morre no 1° dia de trabalho

Natural de Silvânia, mas anapolino de coração, Elsírio Bueno de Siqueira, de 53 anos, estava há quatro anos em Portugal.

No entanto, ele foi vítima de uma tragédia no primeiro dia de trabalho, na sexta-feira (17), e morreu após ser atingido por um eucalipto, na vila de Vouzela.

Sem condições de trazer o corpo para o Brasil, a família começou uma corrente do bem para dar um enterro digno ao homem em Anápolis, onde moram todos os parentes.

Ao Portal 6, Thaynara Santos de Siqueira, filha de Elsírio, contou que a morte ocorreu enquanto ele estaria desempenhando uma função diferente para a qual foi contratado.

“Ele estava trabalhando cortando eucalipto, mas o serviço dele não era cortar, era transportar as ferramentas e dirigir o carro”, revelou.

A família ainda não sabe qual foi a real causa da morte de Elsírio, mas existem suspeitas pela maneira da morte.

“O laudo da morte a gente ainda não tem, mas o eucalipto caiu em cima dele e ele morreu na hora. Nós acreditamos ser traumatismo craniano, porque foi só por dentro, não teve fratura exposta”, explicou.

Outra indefinição acerca do caso é sobre o valor necessário para trazer o corpo de volta para o Brasil. A família ainda não sabe o valor exato, mas conversas preliminares indicam que o total é de R$ 160 mil. Porém, até o momento, a família dispõe de apenas R$ 3.200.

“A gente já entrou em contato com a alfândega. Na segunda-feira (20) eles vão passar o valor exato, mas já falaram que é aproximadamente R$ 160 mil”.

De acordo com Thaynara, Elsírio mudou de trabalho após sofrer acidentes no antigo ofício que exercia no país.

“Antes ele trabalhava como limpador, tirando a neve das calhas. Em uma das vezes ele tinha caído e machucado a perna”.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato com Thaynara pelo telefone (62) 98492-4164. O Pix é o CPF 705.309.311.50.