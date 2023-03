Se você estiver de rolo com alguém ou vivendo um romance, mas sempre fica em dúvida se a pessoa que você gosta também sente o mesmo por você, pode ser que ela esteja te deixando indícios.

Foi pensando justamente nisso que hoje trouxemos uma lista para você abrir o olho e, quem sabe, o coração!

6 sinais de que a pessoa que você gosta está te amando em silêncio:

1. Ela sempre te surpreende positivamente

Começando nossa lista, uma pessoa que realmente gosta de você vai tentar te surpreender positivamente.

Isso quer dizer que ela vai querer sempre te agradar, preparar algo especial e te mostrar que ela é diferente de qualquer outra.

2. Ela busca formas de te agradar

Outro indício de que seu crush está te amando no off é aquele sinal evidente de que seu bem-estar se torna prioridade máxima dentro da relação.

Logo, esse ficante vai querer fazer de tudo para que saia dentro do seu agrado, como encontros no seu restaurante favorito ou sua playlist no carro.

3. Ela se preocupa com você

Obviamente, uma pessoa que gosta de você de verdade vai se preocupar integralmente contigo.

Por exemplo, vai querer saber como anda sua saúde, rotina, sentimentos e assim por diante.

4. Ela faz questão de ficar perto de você

Veja bem: a pessoa que te ama e gosta de você faz questão de ficar ao seu lado.

Por isso, se o seu crush insiste em te levar para os rolês e querer te ver sempre é porque ele gosta de você mesmo!

5. Ela não poupa esforços para te ver bem

Te ver bem vai ser uma das prioridades daquele que te ama.

Isso quer dizer que essa pessoa vai estar sempre te fazendo carinho, te proporcionando experiências únicas, além do cuidado proposital.

6. Ela faz de tudo para se encaixar na sua rotina

Por fim, quando uma pessoa está gostando de você de verdade, ela vai se esforçar para caber em sua rotina.

Em outras palavras, ela vai querer saber das suas manias, gostos e preferências para se aproximar o máximo possível de você.

