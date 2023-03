Campanha de doação de livros arrecada mais de 2,8 mil exemplares em Goiás

Em apenas um mês, uma campanha promovida pelo Governo de Goiás conseguiu arrecadar mais de 2,8 mil livros literários destinados para doação.

A iniciativa “Gira Livros”, encabeçada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recolheu os exemplares entre os dias 14 de fevereiro e 15 de março.

Ela tem como objetivo reunir acervo para bibliotecas públicas do estado, estimular a doação e troca de livros, além de movimentar o projeto “Estante Literária”, que distribui exemplares gratuitamente para a população.

Durante a campanha, foram disponibilizados quatro pontos de coleta: no Centro Cultural Marietta Telles, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e na Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE).

Além dessa campanha itinerante, a Secult disponibiliza um ponto permanente para receber doação de livros na Biblioteca Estadual Pio Vargas, que fica no interior do Centro Cultural Marietta Telles.

Sendo assim, as pessoas que quiserem fazer doações poderão se dirigir ao local, localizado na Praça Cívica.

As obras arrecadadas passam pela análise da equipe técnica da Biblioteca Estadual Pio Vargas, que define o destino de cada livro.

Dos títulos arrecadados com a Gira Livros, 1,5 mil foram destinados para o Sistema Estadual de Bibliotecas, 1 mil para instituições bibliotecárias do interior, e o restante está sendo usado para abastecer o projeto Estante Literária.