Eduardo Costa faz desabafo após show com Gusttavo Lima: “nunca vi nada parecido”

O cantor sertanejo Eduardo Costa fez uma declaração reveladora envolvendo o colega de palco Gusttavo Lima. A fala foi feita na última quinta-feira (16) durante uma entrevista ao portal “Conceito Sertanejo”.

Na ocasião, o dono do hit “Amor violeiro” afirmou que se tornou um grande fã do Embaixador após participar do tradicional evento o “Buteco do Gusttavo Lima”.

“Eu nunca tive a oportunidade de dizer isso. Eu virei um fã incondicional do Gusttavo Lima”, revelou.

Durante a entrevista, ele não poupou elogios a equipe do cantor e afirmou que a organização, competência e simplicidade mostradas pelo time foi algo jamais visto por ele.

“Eu nunca vi nada parecido em termo de organização; eu nunca vi tamanha simplicidade em uma equipe”, disse ele.

Ele também revelou que chegou a ter medo de fazer o projeto ao lado de Gusttavo já que se tratava de um projeto de grande porte.

“Eu fiquei com medo, já fiz vários projetos, alguns deram certo, outros não, mas esse foi o primeiro que senti um nó na barriga”, revelou.