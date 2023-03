Jiboia é encontrada por funcionário dentro do almoxarifado em clube de Caldas Novas

Um funcionário de um clube de Caldas Novas, cidade turística localizada no Sul de Goiás, foi surpreendido na tarde de sábado (18) com uma jiboia que estava escondida no almoxarifado.

O animal silvestre, de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, foi localizado pelo trabalhador caído dentro de um tambor.

De imediato, o funcionário acionou o Corpo de Bombeiros para que a cobra pudesse ser resgatada com segurança.

Ao G1, a corporação informou que o réptil possivelmente adentrou no almoxarifado do clube com o simples intuito de encontrar algum alimento, já que o local está localizado próximo de uma área de mata.

O tenente Fábio Mesquita ainda revelou que no momento do resgate, o animal estava nervoso, mas com o auxílio do pinção, foi possível realizar a captura com tranquilidade.

Posteriormente, para que a jiboia não fosse ferida, os bombeiros além do equipamento, a pegaram com a própria mão.

Como o animal silvestre não apresentava nenhum ferimento pelo corpo, ele foi posteriormente solto na natureza, longe da área urbana.