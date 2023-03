Para quem beija bem, saber alguns artifícios muito além do ato em si é essencial, aliás, são essas manhas que fazem essas pessoas adquirem a boa fama entre os beijoqueiros.

É por isso que hoje vamos te falar o que há por trás desse tipo de pessoa!

6 segredos que quem beija bem guarda a 7 chaves para ninguém saber:

1. Abraço por trás

Se você quer uma técnica infalível para deixar qualquer um amarradinho em você, aposte em um abraço bem quentinho por trás.

Nesse momento, aproveite para sussurrar algo em seus ouvidos e fazer alguns beijinhos.

2. Aumentar a confiança da pessoa

Durante o beijo os que sabem fazer isso bem também gostam de elogiar e agraciar o outro para aumentarem sua confiança.

Esse é um excelente artifício para ter aquela pessoa mais confiante e mais próxima de você.

3. Surgir coisas novas

Acredite se quiser, mas se você tem bons planos para fazer com seu crush, intenções, sonhos e vontades, use a hora do beijo para falar.

Qualquer um adora quando esse momento é usado para ficarem mais próximos e tentarem algo novo. Por isso, os beijoqueiros usam essa carta na manga.

4. Fazer carícias

É óbvio que o momento do beijo é a hora certa para fazer carícias e muito chamego. Os beijoqueiros sabem bem disso!

Por isso, eles usam esse momento para tocar no cabelo da pessoa, em seu rosto e cintura. Esses pequenos gestos podem aproximar ainda mais o casal.

5. Falar palavras mais quentes

Bom, é claro que esse momento do beijo também é a hora de falar algo mais quente para deixar seu alvo mais encantado.

Sendo assim, aposte nos elogios mais ousados, como “você nunca esteve tão linda (o) como hoje” e “quero muito te ter”.

6. Vai devagar

Por fim, todo beijoqueiro sabe que não vale a pena ir com sede ao pote, porque qualquer um gosta de uma coisa mais lenta e envolvente.

Logo, eles são delicados, não agem com desespero.

