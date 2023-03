‘Castelo’ de princesa iraniana na Chapada dos Veadeiros é de tirar o fôlego; veja fotos

O ambiente calmo e cercado por uma ampla vegetação é o principal atrativo da Chapa dos Veadeiros e que leva alguns estrangeiros a fixar residência no local. Quem também não conseguiu resistir ao ‘charme’ do município foi a princesa Sahar Farmanfarmaian, iraniana descendente da dinastia persa Qajar.

Após algumas passagens pela cidade em 2001, a mulher acabou cedendo aos encantos da região e comprando uma residência pra lá de luxuosa em Alto Paraíso.

A propriedade foi inspirada na antiga casa dela no Irã e possui uma estrutura semelhante a um castelo persa, com cores neutras, móveis de madeira e luminárias.

Um dos cômodos de destaque é a sala, também conhecida como “templo da lua de bambu”. O ambiente possui uma decoração repleta de folhas de bambu e foi projetado para ser um ambiente de meditação e de observação do céu.

“Costumo sentar aqui com minhas irmãs. É como estar no alto das árvores, perfeito para meditação, e meus convidados adoram. Costumo vir aqui para escrever, ou apenas para estar perto da natureza”, afirmou ela em um entrevista ao site Green House.

O interior do imóvel é também marcado pela forte presença das cores brancas nas paredes e pela diversidade de luminárias espalhadas entre os cômodos, especialmente no hall de entrada.

Já no exterior, há uma ampla quantidade de vegetações, de variados tipos e espécies, que chamam a atenção logo na entrada e dão ao local um ‘ar’ mais relaxante.

“Comprei a propriedade e comecei a plantar. Tudo o que você vê aqui, eu plantei. Era apenas savana aqui quando eu comprei. Eu nunca pensei em me mudar para cá então”, diz ela.

Combinado a isso, a mansão também possui uma grande piscina localizada nos fundos da casa, na parte externa, utilizada para banhos relaxantes.

No jardim, há também um estúdio de música, construído separadamente e considerado por ela como um “santuário”, que é onde as cinzas do falecido pai de Farmafarmaian são mantidas.

“Sou muito grata por ter esta casa. Ficou um pouco grande, me empolguei um pouco, mas ficou lindo e já fizemos tantos eventos, workshops, cerimônias e shows aqui”, ressalta a princesa.