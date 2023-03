Detran anuncia leilão de 6 mil veículos em Goiás; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou que vai realizar um leilão de 6 mil veículos no estado de Goiás.

A iniciativa, conforme o titular do órgão, o Delegado Waldir, tem como objetivo “limpar” o pátio de veículos apreendidos da autarquia, da Polícia Militar e dos postos do Batalhão Rodoviário.

Além disso, a ação busca reduzir o risco de transmissão de doenças, os impactos ambientais e zerar o estoque de automóveis e motocicletas aptos para leilões.

Conforme Waldir, serão negociados veículos apreendidos há mais de 60 dias e “esquecidos” pelos proprietários.

O próximo leilão será realizado no dia 30 de março e as unidades ficarão disponíveis para visitação nos dias 27, 28 e 29, das 09h às 11h e das 14h às 17h, no pátio da MC Leilão, em Goiânia.

As imagens ilustrativas dos veículos também será disponibilizado no site da MC Leilão.

Atualmente, mais de 20 mil automóveis e motocicletas estão retidos em Goiás, contando aqueles considerados “sucatas” e recuperáveis.

Vale destacar que o proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada.

O responsável legal pelo carro ou motocicleta será notificado antes da realização do leilão, para que se tenha a oportunidade de reaver o bem.