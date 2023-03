Goiânia se prepara para receber um dos maiores festivais de forró e piseiro do Brasil

Reconhecido como um dos maiores festivais de forró e piseiro do Brasil, o Festival Viiixe virá para Goiânia no próximo domingo (26).

O evento, que começou a ser realizado em 2022, já aconteceu em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador.

Nesta edição da capital goiana, a festividade será realizada no Estádio Serra Dourada e pretende resgatar traços do Nordeste com uma arquitetura especial para a ocasião.

No espetáculo, Mari Fernandez, João Gomes, Nattan, Xand Avião, Vitor Fernandes e Tarcísio irão se apresentar a partir das 14h. O espaço do festival ainda vai contar com praça de alimentação e open bar.

Os ingressos estão disponíveis para compra a partir de R$130 na plataforma Brasil Ticket. A classificação etária é para acima de 18 anos.