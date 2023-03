Pai deixou a filha de 7 anos trancada enquanto fazia sexo grupal no banheiro da Rodoviária de Anápolis

Um homem, de 42 anos, é investigado pelo crime de abandono de incapaz. No último sábado (18), ele deixou a filha, de 07 anos, trancada dentro de um veículo enquanto fazia sexo grupal no banheiro do Terminal Rodoviário de Anápolis.

O caso foi descoberto pela Polícia Militar (PM) após uma denúncia anônima relatar que quatro homens estavam praticando atos libidinosos nos sanitários masculinos.

A corporação foi até o local e, do grupo, apenas um deles foi identificado. Ele não negou a prática e informou que os demais envolvidos já tinham ido embora.

Também disse que estava apenas de passagem pela rodoviária, e que o carro dele encontrava-se na área de embarque e desembarque. Foi lá que a PM encontrou a menina.

Ela não soube precisar quanto tempo ficou sozinha, mas afirmou que não era primeira vez que o pai a deixava neste lugar e depois retornava.

O Conselho Tutelar acompanha o caso, que deve ser remetido à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).