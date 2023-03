Prefeitura de Anápolis prorroga prazo para inscritos no Meu Lote, Minha História

A Prefeitura de Anápolis prorrogou o prazo para que beneficiários do programa de habitação Meu Lote, Minha História enviem os documentos exigidos.

Desta forma, os inscritos deverão enviar os dados até a próxima sexta-feira (24). O procedimento deve ser feito online, através do site do programa. Basta clicar em “entrar”, inserir o número do protocolo e anexar as documentações.

No total, foram 18.806 candidatos habilitados para a inscrição no Meu Lote, Minha História, que teve a primeira etapa realizada entre 19 de julho e 16 de setembro de 2022.

Para a segunda etapa, que consistia justamente no envio dos documentos de forma digital, o prazo era entre 21 de novembro e 16 de dezembro, mas foi prorrogado pela Prefeitura até o dia 24 de março deste ano.