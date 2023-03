Assim como o primeiro nome carrega um significado especial, nossos sobrenomes também tendem a carregar alguma referência.

Alguns remetem a localidade, outros personalidade, alguns a profissão e assim por diante. Por isso, veja a seguir alguns deles!

6 sobrenomes que guardam um significado especial e as pessoas que têm eles não sabem:

1. Ribeiro

Talvez nunca tenha passado isso em sua mente, mas Ribeiro é um toponímico, isto é, tem origem geográfica, ou seja, vem de um pequeno rio ou riacho.

2. Boaventura

Assim como a palavra já nos sugere, o Boaventura vem de “boa sorte”, “bom destino”, “boa fortuna”.

Nascido na Itália, esse sobrenome, por volta do século 12, era usado como prenome com a intenção de que a criança fosse bem-sucedida. Interessante, né?

3. Viana

O Viana pode ter vários significados.

O primeiro deles remete a uma origem ibérica, denominando as pessoas que moravam em Viana del Bollo e Viana de Cega, na Espanha, ou moravam em Viana do Castelo e Viana do Alentejo, em Portugal.

Outra teoria aceita é que Viana vem do latim Biduana, “coisa de dois dias”, fazendo uma referência a uma cidade construída rapidamente ou ao templo da deusa Diana, remetendo ao que é divino.

4. Bastos

Aqui está outro sobrenome bastante conhecido no Brasil e trata-se também de outro toponímico português,

Assim, com origem no concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, Bastos é um termo que viria do latim vastus, isto é, lugar despovoado.

5. Rodrigues

Rodrigues quer dizer, diretamente, “o filho de Rodrigo”.

Sua origem é germânica e vem de “Roderich”, que, por sua vez, quer dizer “rico em glória” ou “o senhor da glória”.

6. Teixeira

Por fim, Teixeira vem da palavra teixo, que é o nome de uma árvore da família das Taxaceae.

Basicamente, esse termo começou a ser usado como sobrenome de família durante o século XII em Portugal. Interessante, né?

