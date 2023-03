Imagens impressionantes mostram momento em que motorista de Anápolis capota veículo e abandona grávida

Imagens impressionantes registradas por câmeras de segurança no Centro de Anápolis, mostram o momento exato em que o motorista, de 47 anos, capota o veículo, bate em uma árvore e abandona uma adolescente, de 17 anos, grávida.

O acidente de trânsito ocorreu durante a madrugada de domingo (19), no entanto, as imagens começaram a circular nas redes sociais durante esta terça-feira (21).

No vídeo, além da força do impacto, é possível ouvir uma mulher gritando pelo condutor, que já havia fugido da cena.

Além disso, ela tenta abrir a porta do veículo para retirar a adolescente grávida do banco do passageiro, não consegue e pede por ajuda.

“Ajuda gente! Ajuda, tem que abrir! Ajuda”, grita a mulher para pessoas que estavam na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a jovem do veículo. Ela apresentava alguns ferimentos pelo corpo e sentia dores abdominais na região do baixo ventre, tendo que ser encaminhada para a Santa Casa.

O Portal 6 solicitou o atual estado de saúde da vítima para a unidade hospitalar, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.