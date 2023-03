Morte de jovem de Anápolis que passou a virada do ano em Pirenópolis foi por overdose, confirma PC

A causa da morte do jovem William Rodrigo Soares, de 28 anos, foi overdose. O laudo que apontou o motivo foi concluído nesta quarta-feira (22).

Morador de Anápolis, William desapareceu no dia 1º de janeiro, em Pirenópolis, após passar a virada do ano com amigos na cidade turística.

Ao Portal 6, o delegado Tibério Martins, responsável pela investigação do caso, afirmou que a suspeita de homicídio está descartada.

“Com esse resultado, a gente conclui que é um fato atípico. Não tem como responsabilizar alguém por ter dado causa a própria morte”.

Foram encontrados vestígios de cocaína no fígado e no rim de William. Como o corpo foi encontrado quatro dias após a morte, Tibério explicou que fica difícil encontrar traços do entorpecente na corrente sanguínea.

“No caso dele, ele morreu e quatro dias depois o localizaram. O sangue estava em estado de decomposição e as vísceras foram extraídas para a confecção do laudo”.

A versão dada pelos amigos de William também foi confirmada pelo resultado do laudo. Eles relataram que na noite anterior o jovem havia consumido drogas.

“O perito confirmou que não houve agressão, então o exame confirma a versão dos amigos”.

O inquérito deve ser concluído e arquivado nos próximos dias.