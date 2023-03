Novos ônibus do trajeto Anápolis-Goiânia têm poltronas de inclinação, ar-condicionado e Wi-Fi

As viagens de semiurbano na linha Anápolis-Goiânia foram reforçadas com oito novos ônibus da Viação Araguarina.

Apresentados pela empresa nesta quarta-feira (22) em evento na Praça Cívica, eles são dos tipos semiurbano, leito e semileito.

Entre as comodidades oferecidas aos passageiros estão poltronas com o máximo de inclinação, ar-condicionado, Wi-Fi e descanso para as pernas.

A implementação ocorreu após a Agência Goiana de Regulação (AGR), seguir o dispositivo da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), de janeiro deste ano, que instituiu os serviços de leito e semileito no transporte rodoviário intermunicipal regular de passageiros.

Também foram apresentados veículos de viações que atendem as regiões Norte, Sudoeste e Noroeste de Goiás.