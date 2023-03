Placa colocada pelo marido na porta do quarto faz esposa tomar atitude após a paciência dela se esgotar

Uma mulher decidiu tornar pública a briga desgastante que teve com o marido após ele deixar uma placa na porta do quarto, trancar a fechadura e ignorar uma emergência familiar propositalmente.

Sem se identificar, a mãe de dois filhos pequenos contou no Reddit que o parceiro traz consigo algumas leis sobre o sono dele. Para começar, o pai chega do trabalho às 17h e inicia o cochilo.

A esposa contou que o homem dorme algumas horinhas para depois ter disposição para jogar no videogame até mais tarde, sem afetar o próximo dia de serviço.

“Ele, literalmente, colocou uma placa na porta do quarto dizendo: ‘Não me acorde em nenhuma circunstância. Apenas, não. A menos que alguém esteja ferido ou morto’. Neste caso, ele ainda reforçou que não poderia ajudar muito”, disse no fórum virtual.

Porém, em um determinado dia, o filho de três anos deixou a panela de óleo quente cair nos braços e sofreu graves queimaduras.

“Eu ouvi meu filho gritar e vi que o óleo estava cobrindo sua mão e metade de seu braço. Peguei o kit de primeiros socorros, mas ele estava com muita dor e sua pele parecia muito ruim”, escreveu.

“Corri para acordar meu marido, continuei batendo, mas não obtive resposta, então, tentei abrir, mas a porta estava trancada. Demorei um pouco para bater na porta (ele estava com o telefone desligado)”, relembrou furiosa.

Para solucionar o caso, a mãe pediu ajuda aos vizinhos e deu tudo certo. No entanto, ao retornar, a briga com o parceiro foi bastante séria. “Eu explodi com ele depois que mostrei a lesão de nosso filho”, disse.

“Disse a ele que bati na porta para acordá-lo, mas ele disse que estava com os fones de ouvido e não ouviu nada. Chamei-o de imprudente e negligente por ignorar uma emergência familiar”, contou a mulher.

Para a surpresa dela, o parceiro foi ainda mais egoísta e preferiu reverter a história, deixando ela atribuída com as culpas, além de a chamar de “mandona”, “destruída de paz” e “estressada”.

“Ele disse que poderia reclamar de mim por deixar nosso filho sem supervisão e causar uma queimadura nele. Parei de discutir e fui tirar a fechadura da porta do quarto, ele começou a gritar comigo dizendo que eu não tinha direito. Eu me recusei a responder, apenas saí para me acalmar”, continuou.

Repercussão

Já na internet, os usuários ficaram revoltados com o egoísmo, a imaturidade e indiferença do pai. “Ele precisa dormir para jogar depois, pouco se importando para os filhos e é você quem está errada? Fuja desse cara!”, destacou um internauta.

“Acidentes acontecem, não importa o quanto você fique alerta. Mas não acredito que seu marido não tenha ouvido você ligar, ele escolheu ignorá-la”, escreveu outro.

“Seu marido está sendo egoísta e irresponsável. Ele é um adulto com filhos e não tem o direito de ficar acordado a noite toda, jogando, e dormir o dia todo, enquanto você cria os filhos sozinha”, disse um usuário do Reddit.