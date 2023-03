Retiro de jovens entrega lista de pecados e alguns são surpreendentes; confira

Viralizou nas redes sociais nesta semana uma lista de possíveis pecados que os jovens participantes de um retiro religioso deveriam marcar, caso tivessem cometido, para se redimirem dos erros.

A grande questão para os internautas foi a presença de alguns tópicos completamente surpreendentes e atípicos, como “racionalismo” e “pichação”.

Entre os mais de 100 itens, vários atribuíram peso às práticas de outras religiões, por exemplo a crisma e a primeira comunhão – ambas pertencentes à Igreja Católica.

Umbanda, cartomante e benzimentos também foram recriminados como um tipo de pecado. A grande dúvida dos internautas é se existe uma balança para cada atitude.

“Será que pedofilia, facção, intelectualismo e pichação estão tudo sob a mesma linha de pecados ou existe uma balança para ‘pecadinho’ e ‘pecadão’?”, questionou um.

Outros riram, por considerarem um exagero com os jovens religiosos. “Os coitados vão sair de lá traumatizados”, disse outra.

No entanto, de fato, todos os mais de 100 “pecados” foram listados de forma aleatória, contendo crimes sérios e situações supérfluas. No cabeçalho há a frase “o principal elemento para uma vida livre do pecado é o arrependimento”.

Confira!