CDA Alimentos abre vagas de emprego de níveis fundamental e médio para Anápolis e Itumbiara

A CDA Alimentos, está ofertando vagas de emprego para as cidades de Anápolis e Itumbiara.

Ao todo são 06 oportunidades disponíveis, sendo para Estagiário de Manutenção (01), Balanceiro (01), Movimentador de Mercadorias (01) e para Auxiliar de Estoque (02), todas em Anápolis.

Todos os cargos exigem Ensino Médio completo, exceto o de Movimentador de Mercadorias. Para este, apenas o Ensino Fundamental completo já é o suficiente.

Em Itumbiara, está sendo ofertado uma única vaga para Vendedor Externo, cujo os pré-requisitos são ter experiência com vendas, carteira B, carro próprio, disponibilidade para viagens e residir na cidade de trabalho.

Dentre os benefícios, estão o plano de saúde, plano odontológico, auxílio transporte e vale alimentação. Apenas o estágio não oferta tais condições.

Os interessados podem cadastrar o currículo online, por meio do Portal do Candidato, no site da CDA Alimentos.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem buscar por ajuda por meio do número (62) 99832 2546.