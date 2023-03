Ninguém aguenta mais tantos buracos nas ruas de Anápolis

Se fosse descrever o número de reclamações que ouvimos da população andando pela cidade de Anápolis, daria uma série da Netflix com centenas de episódios, de uma temporada que já dá sinais do fim.

Quero expor uma situação consequente às condições das ruas da cidade. Aliás, consequência dos buracos das ruas.

Atendi há dois dias um paciente, no meu consultório particular, vítima de queda de uma motocicleta. Durante a consulta pedi calma a ele, porque ele xingava o senhor prefeito mais do que falava sobre a sua saúde.

Ficará em acompanhamento por mais algumas semanas e tomara que o seu humor já tenha melhorado na próxima consulta. Além dos prejuízos materiais, ficará com cicatrizes em várias partes do corpo.

Buracos na rua fazem parte da paisagem de diferentes locais de Anápolis. Tanto no centro, como nos bairros. O perigo se estende a pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Triste realidade!

Desastres naturais com mortes, destruição de pontes e desabamentos não é comum em nossa cidade. O governo cuidar de situações excepcionais como essas e atrasar, ainda dá pra entender.

Agora como justificar a existência de buracos que não surgem só em tempos de chuva? Nesses tempos pioram, mas existem quase o ano inteiro! Ouvi da população que quando aparece o tapa-buracos é sempre uma camada fina e logo volta o problema.

Independente dos excessos, os governantes devem estar sensíveis a voz da população. Muitos estão cansados de discursos. Outros estão enojados e sem expectativa.

Finalizo citando Albert Camus: “A ficção é a mentira através da qual contamos a verdade”. As propagandas e narrativas governistas têm alimentado a população de ficção. Essa falsificação da realidade está ficando exposta cada vez mais e essa conta vai chegar.

Enquanto isso, continuo trabalhando atentamente e cuidando dos meus pacientes.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.