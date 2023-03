Prefeitura de Goiânia está com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuitos para jovens aprendizes

A Prefeitura de Goiânia reabriu as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens aprendizes que tenham idade entre 16 e 24 anos.

São 86 novas vagas destinadas para os cursos de auxiliar de contabilidade, beleza e estética, pacote office básico, pacote office intermediário e pacote office avançado.

As aulas acontecerão no Instituto Goiano de Pesquisa e Didática Profissional, que fica na Avenida Castelo Branco, na capital.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site da Prefeitura ou pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas” até a próxima terça-feira (28). Caso todas as oportunidades sejam preenchidas antes do prazo, o período de cadastramento será encerrado.

Os estudantes terão uma carga horária que varia de 120 até 220 horas e, ao final do evento, receberão um certificado de conclusão. Os estudantes também serão beneficiados com lanche e vale-transporte.