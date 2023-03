“A verdade vencerá a mentira”, escreve influencer anapolino alvo de operação da Polícia Civil

Influencer anapolino com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Fábio Netto foi um dos alvos da operação ‘Tá no Grale’, concluída pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO), na sexta-feira (24).

Ele é empresário do humorista e cantor Evoney Fernandes. A ação foi batizada com este nome em referência a um bordão utilizado pelo artista.

A operação investiga a realização de rifas digitais, onde os investigados utilizavam do alcance nas redes sociais para promover sorteios.

No entanto, eles não possuíam a autorização da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), do Ministério da Fazenda.

Após ser citado, Fábio utilizou os stories do Instagram para se manifestar. “No final, o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação”, diz a mensagem compartilhada.

A PCTO totalizou R$ 1.425.000 milhão em bens apreendidos na primeira fase da ‘Tá no Grale’. Foram confiscados quatro carros, uma moto, além de um bloqueio bancário de R$ 635 mil.