Saiba quais são as principais tendências dos imóveis de luxo em Goiânia

O mercado de imóveis de luxo em Goiânia vem passando por mudanças que refletem o estilo de vida dos moradores, sendo que as características mais procuradas são comodidade, personalização e espaços integrados. Enquanto espaços pets e salão de beleza começam a perder prioridade entre na classe A, a tecnologia incorporada em ambientes totalmente automatizados ganham destaque para que tudo seja feito na palma da mão.

“Atendemos pessoas que moram longe, em casas de 8 mil m², que se mudam para apartamentos mais centralizados de 350 m². Querem espaços mais desenvolvidos e planejados”, explicou o gerente de lançamentos da Opus Incorporadora, Gabriel Santos. Ambientes integrados são os que recebem mais atenção, em que é possível transitar entre os espaços sociais sem perder visão do local.

Para Gabriel, esse desejo foi impactado pela pandemia. “O cliente de alto padrão passou muito tempo em casa e começou a perceber os problemas nos imóveis. Eles ficavam na sala e notaram que não era possível ver a esposa na varanda, ou conversar com o filho na cozinha.”

Outra tendência presente nos imóveis de luxo de Goiânia é a possibilidade de construir da forma que desejar, mas sem o estresse da construção. “Obra é dor de cabeça. O comprador de alto padrão quer receber a propriedade completamente pronta, sem precisar mexer com arquiteto, marcenaria ou mudança”, afirma o gerente.

Entre as características mais visadas, uma academia bem montada se destaca, já que clientes preferem o conforto de casa. Além disso, uma área infantil completa e espaçosa e salão de festas multiuso de socialização entre os moradores são pontos de interesse. Gabriel adiciona que áreas como salão de beleza e espaço pet perderam sua importância.

A segurança se tornou uma prioridade também, mas é mais observada em salas comerciais, considerando que torres oferecem maior privacidade e controle, tanto para os proprietários quanto os clientes. “Estamos implementando um sistema de segurança em que é possível entrar com reconhecimento facial e autorização do proprietário da sala, sem necessidade de passar pela recepção”.

Nesse sentido, a tecnologia ganha destaque, com a maior procura por imóveis automatizados. “Comodidade é o foco. Controlar a casa toda na palma da mão é um desejo dos clientes”.

Por fim, o gerente ressaltou a popularidade de espaços verdes, desde que sejam bem planejadas e de fácil manutenção. “Lançamos o Opus Verti com apenas 50% dos apartamentos com varanda verde auto irrigável porque estávamos receosos em relação à aceitação. A procura foi expressiva e percebemos que deveríamos ter incluído a varanda em todas as unidades”.