Um trágico acidente vitimou um trabalhador, após o mesmo cair de um trator e ser atropelado por uma carreta carregada com soja. O acidente aconteceu na zona Rural de Jussara, nesta sexta-feira (24).

Segundo apuração do Portal 6, a vítima era Lourisson Alves dos Santos, de 46 anos. O fato foi comunicado às autoridades pelo irmão dele.

A situação ocorreu quando ambos trabalhavam na lavoura e, conforme relato, Lourisson teria subido no paralamas do trator, conduzido por um colega de trabalho. Em dado momento, ele teria passado mal e caído da máquina.

O veículo puxava uma carreta carregada com soja, a qual passou por cima do trabalhador após a queda. Ele foi esmagado no pescoço e cabeça e veio à óbito no local.

A Polícia Militar (PM) comunicou a Polícia Técnico Científica, que compareceu para realizar a perícia e recolher o corpo.