6 empresas que fizeram parte da vida dos anapolinos e já não existem mais

Nos 115 anos de Anápolis, diversas empresas surgiram e marcaram os anapolinos. Muitos ainda se lembram com carinho de lugares que já não existem mais.

Nesse clima de nostalgia, o Portal 6 decidiu listar seis estabelecimentos que fecharam ou mudaram, mas ainda assim entraram para a história da cidade. Os registros são do perfil Anápolis na Rede, mantido pelo historiador Claudiomir Gonçalves.

1. Lanchonete Super X, na Avenida Goiás

Uma hamburgueria conhecida, a Super X era um ponto de encontro de amigos e famílias. Uma das esquinas mais movimentadas do Centro de Anápolis, com suas mesas de ferro, presas ao chão, e televisões passando novelas ou shows. O local também era um ponto de venda de ingressos para os mais variados eventos locais, mas fechou as portas.

2. Clínica de Olhos Moura

Em uma bela casa no Centro de Anápolis, com arquitetura conservada que chamava a atenção de transeuntes na rua. Era assim que era lembrado a Clínica de Olhos Moura. Atualmente, ela ainda funciona no mesmo bairro, mas a casa foi demolida e a atual clínica aderiu ao modelo de construções modernas.

3. Loja de Eletrodomésticos Ricardo Eletro

No Centro de Anápolis, pertinho da Praça Bom Jesus, a grande loja era uma das principais do segmento na cidade. Após o proprietário da rede, Ricardo Nunes, deixar a companhia à beira da falência, as unidades da cidade foram fechadas e as vendas se dão agora apenas pela internet.

4. Loja Ipanema

Referência em itens esportivos, vestuário, pesca e camping, a loja era uma das mais movimentadas do Centro da cidade, contando com dois andares de produtos. Infelizmente, também acabou encerrando as atividades.

5. Unitintas

Na esquina entre a Avenida Brasil com a Goiás, a loja era grande e de referência em tintas e materiais para pintura. Ela continua funcionando, mas mudou-se um pouco mais para o Norte da Avenida Brasil.

6. Supermercado Dos Tecidos

Na Rua Engenheiro Portela, a loja era de grande porte e atendia costureiras de toda a cidade. A região Central de Anápolis tem uma vasta tradição em lojas de tecidos, contudo o empreendimento em questão já saiu de funcionamento.