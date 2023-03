Chove em Goiás nesta semana? Veja a previsão do tempo para todo o estado

Após meses de chuvas intensas, o tradicional ‘calorão’ de Goiás dá sinais de retorno. Segundo a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para esta semana, o temporal no estado será marcado por altas temperaturas.

De acordo com o boletim, o sistema de alta pressão que está localizado na altura de Minas Gerais (MG) mantém o tempo mais estável no estado, favorecendo a elevação das temperaturas e a queda na umidade relativa do ar.

No entanto, a Cimehgo também alerta para a pequena possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em algumas localidades do território goiano.

Na região Oeste, a previsão é de temperatura máxima de 35ºC. Já no Sudoeste, Centro e Sul, a expectativa é de máximas de até 33ºC. No Norte e Leste podem ter máximas de 34ºC e 33ºC, respectivamente, e chuvas de até 4 mm.

Na previsão, os municípios de Porangatu e Minaçu podem ter leves pancadas de chuvas isoladas que devem chegar a um volume de água de até 2 mm.

Em contrapartida, Itumbiara, Santa Helena, Flores de Goiás devem ter máximas de até 33ºC. Jataí, Rio Verde, Goiânia, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Ceres, Goianésia e Rubiataba podem ter altas de até 32ºC.

Quadro similar está desenhado para as cidades de Luziânia, Formosa e Iporá que devem enfrentar máximas de até 31ºC. Em Catalão e Davinópolis a expectativa é de 29ºC em cada e, para as cidades de Cristalina e Anápolis, a previsão é de 29ºC e 28ºC, respectivamente.