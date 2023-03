Conheça o casal que largou tudo para começar a vida do zero em Anápolis

De vez em quando é preciso ter coragem para tomar grandes decisões e começar novas etapas da vida. O casal Carlos Henrique, de 20 anos, e Raquel Alves, de 18, sabem bem disso. Os dois resolveram deixar tudo para trás e vieram começar a vida do zero em Anápolis.

Os noivos chegaram na cidade no último dia 18, e estão compartilhando toda essa aventura no Tik Tok. Nos vídeos, eles mostram o trajeto de ônibus que fizeram até chegar em Anápolis, como foi o primeiro dia, além de como está sendo esta fase de adaptação.

Em uma das filmagens que retrata as primeiras horas do casal em solo anapolino, já é possível ver que eles conseguiram achar uma kitnet no Centro e foram lanchar no Brasil Park Shopping. Além disso, deram uma passadinha no Carrefour para comprar alguns utensílios domésticos.

Ao Portal 6, Carlos revelou que é natural de Serra do Ramalho (BA), mas viveu em Anápolis dos 07 aos 17 anos. De acordo com o rapaz, embora a companheira nunca tenha visitado aqui antes, ele sabia que a cidade é referência para quem busca emprego e qualidade de vida.

“É uma cidade que eu tenho um amor de verdade por ela, eu aprendi tudo da minha vida aqui, foi onde eu estudei e me formei”, disse.

Os dois se conheceram pela internet, mas se encontraram pela primeira vez em São Paulo (SP), onde Carlos estava residindo no final do ano passado. Porém, como afirma o rapaz, quando Raquel teve de voltar para Paraíba (PB), estado onde nasceu, os dois não conseguiram se separar. A mãe da jovem então sugeriu ao rapaz que ele também fosse, o que ele prontamente concordou.

Porém, ao chegarem em Lagoa Seca (PB), acabaram por sentir falta do movimento das cidades grandes. Foi aí que Carlos, conhecendo todas as oportunidades que Anápolis oferece, convidou a noiva para virem morar juntos, dando início a mais uma fase na vida do casal.

O jovem já está nas etapas finais para uma contratação em uma empresa no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e enquanto isso atua como freelancer em um restaurante de comida japonesa.

Raquel, que está tomando conta das redes sociais, agradeceu todo o carinho que vêm recebendo.

“Esperamos ser motivos de encorajamento para outras pessoas que tem vontade de mudar de um estado, cidade ou até mesmo de país.

Sabemos que nem sempre vai ser fácil e sempre haverão dificuldades. Mas temos que ter forças o suficiente para não desistimos”, afirmou.