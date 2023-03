Após ter se afogado enquanto nadava no Lago Serra da Mesa, em Uruaçu, o corpo do personal trainer Jhonatan Saraiva Almeida, de 24 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

O afogamento ocorreu no último sábado (25) e na mesma data, a vítima foi localizada pela corporação estando a três metros de profundidade.

Ao G1, o vereador Jhonatha Fernandes (Podemos) revelou que era amigo do jovem e que na data em questão, ele estaria comemorando o aniversário de um irmão na Praia Generosa, acompanhado da família.

Em um determinado momento, ao notarem que o rapaz havia desaparecido, os parentes decidiram acionar os bombeiros para iniciar as buscas.

Ao ser retirado da água, agentes da Polícia Científica realizaram a perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A esposa de Jhonatan, que está grávida, utilizou as redes sociais para se despedir pela última vez do amado.

“Queria ter forças pra escrever todas as coisas que estão no meu coração. Só que não tenho força nenhuma. Aos poucos vou conseguir responder a todos que me mandaram uma mensagem de carinho e consolo”, escreveu.

A academia Power, na qual o profissional atuava, também utilizou o Instagram para prestar uma homenagem para o personal.

“Nós da academia Power estamos profundamente tristes pela perda inexplicável do no nosso amigo. Profissional exemplar que deixará imensa saudade em nós”, afirmou.