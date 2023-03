Perdomo Doces abre unidade em supermercado do Bairro Jundiaí, em Anápolis

Após criar expectativa em alguns anapolinos, a Perdomo Doces, famosa confeitaria da goiana Mariana Perdomo, abriu as portas em Anápolis.

Presente no supermercado Rio Vermelho, do bairro Jundiaí, a inauguração ocorreu na última quarta-feira (22) e desde então, os atendimentos estão a pleno vapor.

Com um espaço repleto com as mais diversas opções, os consumidores podem dar uma breve pausa nas compras para matar aquela vontade de comer doce.

Já em clima de Páscoa, a unidade conta ainda com variados tipos de ovos de chocolate para celebrar a data com muito sabor.

Além disso, como toda boa confeitaria, a Perdomo Doces oferta aos consumidores bolos gelados de sabores diversos, bolo no pote, pudim, bombons, tortas e muito mais.