Bairro com conceito de bem-estar comunitário é mais uma novidade do setor em Goiás

A cidade de Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, será o local de implantação de um bairro que se inspira nos conceitos de “cidade criativa”. O termo é usado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para municípios que valorizam a cultura, criatividade e identidade como âncora do desenvolvimento de uma economia diversificada.

A área de 56 alqueires, com aproximadamente 2,35 milhões de m² de extensão será chamada de Reserva do Vale e a expectativa é de até 50 mil moradores. Entre os serviços oferecidos, destacam-se a horta comunitária, playground, jardins de contemplação, área para pet, espaço zen, pista para caminhada e mais.

No entanto, o diferencial do loteamento é a proposta de integração e criação de comunidade. Segundo o diretor comercial do Reserva do Vale, Cleberson Marques, o plano é construir hubs de inovação e tecnologia que incluem instituições escolares e de saúde, shopping centers e mais, de acordo com as necessidades dos moradores, visando a sincronia, sustentabilidade e o bem estar social.

“O cenário nacional ainda é muito carente. Se todos os bairros fossem planejados, o custo de logística seria menor, assim como o custo de serviço público. A vida seria melhor e mais calma”, explica. Diante disso, Cleberson afirma que o Reserva do Vale pretende oferecer qualidade de vida ao juntar serviços e atividades personalizadas, não só para os moradores como também para os funcionários da região.

“Queremos fundar uma associação mãe para o bairro, que será responsável por gerir as ações de integração. Ela poderá propor aulas de yoga no parque, eventos de música e mais”. Além disso, com previsão de construção de 12 condomínios, cada um terá uma associação que representará os moradores.

Bairro inteligente

Entre as propostas, o diretor comercial destacou a criação de um token de moradores, que seria acumulado por meio de ações que visam o bem estar comunitário, como a participação da coleta seletiva e pagamento da taxa de condomínio em dia.

Ao realizar tais ações, o morador receberia uma quantia determinada em token para gastar com reservas de espaço de festa, quadra de esporte e até para garantir vaga na creche para filhos de funcionários.

“Com esse tipo de planejamento, podemos não só integrar os moradores como juntar diferentes classes em um só lugar, dando acesso aos serviços e criando oportunidades para todos”.