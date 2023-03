Mulher ganha mais de R$ 400 milhões na loteria e surpreende contando o que acontece depois

Uma mulher decidiu tornar pública a experiência que vivenciou após ser contemplada com um prêmio de £ 70 milhões na loteria Euromilhões (cerca de R$ 400 milhões).

Elle Bell publicou no perfil do TikTok quais foram os sentimentos após ter se tornado multimilionária do dia para a noite e os conteúdos da sortuda viralizaram.

Durante o relato, ela explicou que não teve a reação que imaginava ter, já que, até o momento, não marcou nenhuma viagem inusitada nem mesmo entrou em lojas de grifes para realizar inúmeras compras.

Pelo contrário, a britânica disse que ficou tão chocada, que se trancou dentro do quarto e começou a pensar minuciosamente em como gastará o dinheiro e os melhores meios de investir a bolada.

“Eu ganhei o Euromilhões há um mês e tenho tentado resolver isso, preciso de um plano. A vida é diferente agora, estou procurando uma casa própria”, contou ao The Sun.

No vídeo, Elle reforça que deseja que esse dinheiro dure algumas gerações. A mulher confirma que trocou de telefone e não quer receber visitas inusitadas de parentes distantes pedindo por ajuda.

“Família não me faça perguntas, eu mudei meu número. Eu não quero encontrar nenhum primo que eu não conhecia antes”, destacou.

Nos comentários, os internautas deixaram boas dicas para ela. “Repito, não desperdice o dinheiro. Compre uma boa casa e viva o resto da vida bem, com quem te ama”, disse um homem.

“Tenha cuidado ao contar seu sucesso para todos. As pessoas são maldosas”, pontuou uma mulher. Veja!