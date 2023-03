Polícia Civil identifica quem são os pelados que chamaram atenção em Goiânia

Foi identificado pela Polícia Civil (PC) o casal que andou pelado nas ruas de Goiânia e chamou a atenção na manhã do último domingo (26).

Ao O Popular, o delegado Paulo Ribeiro, responsável pela investigação do caso, informou que os dois devem responder por ato obsceno em via pública e por dano, já que vandalizaram dois estabelecimentos, no Setor Sul.

“Eles foram identificados, mas ainda não vieram à delegacia justificar a conduta deles. O casal foi intimado e deve ser ouvido nesta terça (28) ou quarta-feira (29)”, disse.

Além do casal, a dona de um salão de beleza e o proprietário de outro estabelecimento também devem ser ouvidos no decorrer das investigações.

O casal não deverá pelo crime de roubo, uma vez que os comerciantes não relataram objetos levados, apenas atos de vandalismo.