Preso jovem que matou churrasqueiro com duas facadas nas costas em Anápolis

A Polícia Militar (PM) localizou e prendeu um jovem, de 20 anos, suspeito de ter matado o churrasqueiro Wanderson Rodrigues de Paiva, de 31, com duas facadas nas costas em Anápolis.

O crime ocorreu no último domingo (26), quando durante uma discussão, o rapaz tirou a vida do rival na Avenida Comercial, principal via do Bairro de Lourdes.

O Portal 6 apurou que assim que cometeu o assassinato, o suspeito teria deixado a cidade, fugindo para Goiânia e se escondendo na casa do irmão.

Dois dias após o homicídio, o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) conseguiu localizar o jovem e se dirigiu ao endereço para que devidas providências pudessem ser tomadas.

Ao ser abordado pelos agentes, o rapaz mostrou que por conta da confusão, ele também havia ficado com diversos ferimentos no corpo.

Nesse momento ele acabou sendo preso. Como não houve flagrante e a confissão ocorreu dois dias após o crime, o jovem foi liberado em seguida e aguarda o julgamento em liberdade.