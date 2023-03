Sesc Goiás está com vagas para cursinho preparatório gratuito em Goiânia e Aparecida; veja como participar

O Sesc Goiás está com as inscrições abertas para o cursinho preparatório de pré-vestibular gratuito, o “Super Médio”, para as cidades de Goiânia e Aparecida.

Ao todo, são 120 vagas destinadas aos estudantes e egressos nas categorias de trabalhadores e dependentes do comércio de bens, serviços e turismo e também para alunos da rede pública da educação básica.

Para participar, os interessados devem criar um cadastro no site da instituição e, depois, preencher o formulário, que está na plataforma, até o dia 02 de abril.

No caso de estudantes que estão cursando o Ensino Médio, será necessário apresentar a Declaração de Frequência e o boletim escolar do ano de 2022.

As aulas estão previstas para começarem no dia 04 de abril e acontecerão de forma presencial, das 14h às 18h, no Senac de Aparecida de Goiânia. Já em Goiânia, serão no Senac Elias Bufaiçal e Sesc Cidadania.

O resultado da primeira etapa será divulgado nos dias 31 de março e 03 de abril no site do Sesc Goiás.