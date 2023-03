Capital da fé goiana tem história cravada na devoção e festa deve receber milhares de pessoas em 2023

São 10 dias de festa que prometem levar 3 milhões de pessoas à Trindade entre os dias 23 de maio e 02 de junho.

Por esses dias, imagens de pessoas andando às margens de rodovias, solitárias ou acompanhadas, a romaria dos carros de boi e os mais diferentes tipos de devotos preenchem os noticiários do estado.

Não é para menos. A tradição anda junto com a cidade desde 1840, quando o casal de lavradores Ana Rosa e Constantino Xavier encontraram um medalhão com a figura de Santíssima Trindade.

O podcast do Portal 6 Dando um Rolê por Goiás vai falar sobre a parte histórica e já muito difundida sobre a Festa do Divino Pai Eterno em Trindade, mas também sobre as novidades aguardadas para este ano.

Para tanto, o convidado de hoje é o secretário de Turismo de Trindade, Warley Lopes. Ele fala sobre o trabalho realizado pelo poder público para perpetuar a tradição entre as crianças e o uso da tecnologia para contar um pouco mais sobre a história dos pontos turísticos da cidade.