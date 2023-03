Goiânia é a cidade menos burocrática para se empreender no Brasil

Segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023, organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) do governo, Goiânia é o município menos burocrático para se empreender no país.

Conforme o levantamento, a capital goiana lidera o ranking de “Ambiente Regulatório”, que trata justamente de questões como tempo de realização de processos, tributação e complexidade burocrática.

Ao Portal 6, a gerente de Apoio Institucional da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Ana Paula Amador, apontou alguns motivos para essa boa colocação da cidade.

“Desde 2019 o Governo de Goiás vem investindo em tecnologias para a melhoria do ambiente de empreendedorismo no estado. Com isso, vários órgãos formam um sistema integrado, o que agiliza esse processo”.

A própria Juceg, a Secretaria da Economia, Receita Federal, Corpo de Bombeiros, prefeituras municipais e até a Ordem de Advogados do Brasil em Goiás (OAB Goiás) estão conectados por essa rede, o que facilita a transmissão de documentos e informações relativas aos empreendedores.

No caso de Goiânia, por ser a capital do estado, esse processo de integração é consequentemente mais avançado, possuindo mais órgãos dentro do sistema.

“Graças a isso, em determinados casos, quando alguém protocola um registro de empresa, em segundos já sai com CNPJ ativo, inscrição na Juceg, liberação de alvará e até registro na Secretaria da Economia, caso seja um comércio”, detalhou Ana Paula.

Por fim, o ICE 2023 indicou que Goiânia é a 10ª melhor cidade para se empreender no Brasil, levando em conta todos os fatores considerados pela pesquisa.

O levantamento, que divulga os 101 municípios mais propícios para a abertura de empresas, listou também Aparecida de Goiânia (35ª) e Anápolis (45ª) no ranking.