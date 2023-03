Termômetros supitam e apenas algumas cidades de Goiás devem receber chuva na quinta (30); saiba quais

O calorão retornou a Goiás, mostrou que veio para ficar e que fará os termômetros dos municípios supitarem. É o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para quinta-feira (30).

Segundo o informe, a data será marcada pela variação de nebulosidade, Sol e temperaturas elevadas em várias localidades.

No entanto, para quem não curte o ‘solzão’, ainda há uma saída. O boletim aponta que há a possibilidade de pancadas de chuvas, acompanhadas de rajadas de vento e raios em áreas isoladas em alguns locais.

Entre as regiões, se destacam Oeste, Sudoeste e Centro com possibilidade de um volume de chuva de 5 mm. Já no Norte a expectativa é de 4 mm. No Leste e Sul não há previsão de chuva.

Os moradores da cidade de Porangatu, que fica na região Norte, podem ter uma trégua das altas temperaturas, que devem chegar até 33ºC, por conta de uma chuva branda de 3mm.

Outras duas cidades que também poderão se refrescar nesse calor, mas de maneira mais serena, são Goiânia e Goianésia com um volume de chuva de 1 mm. As temperaturas nestas localidades podem ser de até 31ºC e 33ºC, respectivamente.

Por outro lado, Jataí, Itumbiara, Santa Helena, Ceres, Flores de Goiás e Iporá podem enfrentar um ‘clima escaldante’, sem previsão de chuva, com máxima de 33ºC.

Em Rio Verde, Ouvidor, Goiandira, Três Rancho, Cumari, Ipameri, Nova Aurora e Rubiataba os termômetros podem registrar até 32ºC. Luziânia, Formosa, Davinópolis e Pires do Rio poderão passar por um quadro parecido com máxima de 31ºC.

No comparativo, um clima mais agradável é esperado para Anápolis e Cristalina com 29ºC acompanhada de variação de nebulosidade e Sol.

No meio-termo está Catalão com expectativa de temperatura máxima de 30 ºC.