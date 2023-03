Pode não parecer, mas é muito fácil identificar um homem infiel, porque esse tipo de cara, em um relacionamento, deixa escancarado suas puladas de cerca.

É por isso que hoje trouxemos uma lista para entregar de uma vez por todas esses traidores que estão por aí enganando mulheres!

6 características que todo homem infiel tem em comum:

1. Desleixado com a relação

Primeiramente, se você está com alguém e essa pessoa não expõe suas exigências, desejos e sonhos, ela pode não estar tão interessada no relacionamento.

Nesse momento podem surgir algumas traições e grandes problemas, porque um envolvimento precisa de diálogo e esclarecimentos.

2. Desdém com a parceira

O desprezo é mais uma característica dos traidores, que, aliás, precisam ter o sangue frio para alimentar suas mentiras e manipulação.

E fora isso, essa frieza ainda serve para manter as puladas de cerca e a vida extraconjugal.

3. Calculista

Na mente de uma pessoa que trai é tudo milimetricamente calculado, porque cada passo em falso pode colocar tudo a perder.

O calculismo vem para o traidor tirar proveito próprio, sendo interesseiro e egoísta. Ele vai agir de maneira premeditada buscando antecipar todas as possibilidades e consequências da situação.

4. Egoísmo

A traição é uma atitude egoísta, assim, pesquisadores já mostraram que pessoas que não pensam muito no próximo, costumam pular a cerca.

Por isso, observe se seu namorado possui o ego mais inflado e se ele não costuma pensar muito em você.

5. Mentiroso

A mentira por si só já é horrível, inclusive, as pessoas mentirosas, sem pormenorizar, fazem o que for necessário para atingirem seus objetivos, passando por cima de tudo e de todos.

Com toda certeza, se seu parceiro já possui um histórico de mentiras, saiba que para ele esconder uma outra mulher de você, não custa nada!

6. Guardar segredos

Por fim, se existem segredos entre o casal, pode desconfiar da fidelidade! A falta de diálogo e companheirismo pode ocasionar umas puladas de cerca.

Uma boa saída é ter uma conversa séria com seu amado e falar tudo que sente com sinceridade. Assim, você determina se continua ou não no relacionamento.

