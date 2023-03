6 nomes populares que contam com significados que nem quem têm eles sabiam

No Brasil existe uma extensa lista de nomes populares que caíram totalmente no gosto do povo e, por isso, facilmente encontramos eles por aí.

A questão é que muita gente não faz ideia do significado que há por trás de cada um desses termos.

6 nomes populares que contam com significados que nem que têm eles sabiam

1. Marcela

Começando nossa lista, temos Marcela que carrega um significado muito forte.

O nome, em resumo, faz referência a uma mulher cheia de força e coragem, já que significa “pequena guerreira”, “jovem guerreira”.

Sem contar que o nome está relacionado a Marte, o deus romano da guerra.

2. Helena

Oriundo da Grécia Antiga, o nome Helena é bastante mencionado em histórias da mitologia grega, onde é tratada a história de Helena, filha de Zeus.

Naquela época, ela recebeu o título de “mulher mais bonita do mundo”, por isso, esse nome quer dizer “a reluzente”, “a resplandecente”.

3. Maria

Uma das maiores físicas e químicas da história do mundo se chamava Marie Curie.

O significado do nome Maria é “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”.

Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, “é um nome de origem incerta, e provavelmente tenha vindo do hebraico Myriam, que significa ‘senhora soberana, vidente’.

4. Francisco

Fazendo referência aos franceses, o nome indica uma pessoa de caráter firme e audaz, mas que encontra problemas no relacionamento social porque quer que sua opinião sempre prevaleça.

5. Ítalo

Enquanto isso, aqui está o Ítalo que vem do termo italós, que significa literalmente “touro” ou “novilho”.

Por fazer referência ao touro, um animal conhecido por sua força e rapidez, o nome Ítalo está também associado à ideia de força.

Além disso, muitos anos atrás o nome era referência para os romanos, latinos e habitantes naturais da Itália.

6. Willian

William é um prenome da língua inglesa que significa “aquele que protege”. Seu equivalente em português é Guilherme, legal, né?

Na história da humanidade, temos diversos Willian’s que fizeram história. Por exemplo, William Thomson e William Shakespeare.

