Câmeras flagram jovem riscando carro no estacionamento da Bluefit de Anápolis e dona do veículo pede ajuda

A proprietária de um veículo procurou a Polícia Civil (PC) de Anápolis, na noite da quarta-feira (30), após ter o carro riscado.

O Portal 6 apurou que o veículo estava no estacionamento da Bluefit, no bairro Jundiaí, quando foi riscado por um jovem. A mulher retornou até o estabelecimento e solicitou as imagens das câmeras de segurança.

Pelos registros é possível ver o exato momento em que o automóvel é vandalizado. No entanto não se pode ver qual objeto é utilizado para o ato.

A mulher informou para a PC que a academia forneceu as imagens, mas que não conseguiu descobrir o possível quem seria o possível autor. Nas redes sociais, a vítima pediu ajuda.

“Me ajudem a identificar esse cara. Não sei o que levou a fazer isso, mas nada justifica! Ele arranhou meu carro no estacionamento da academia BlueFit”, escreveu no Instagram.