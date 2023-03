Do cinema à música: veja a programação para o final de semana em Goiânia e Anápolis

Com o final de semana batendo na porta, o Agenda Portal 6 não poderia deixar de trazer as melhores atrações para que os goianos de divirtam no tempo de folga. Inclusive, para quem gosta de reviver o passado com ótimas trilhas sonoras, a hora é essa.

Do cinema à música, o que não falta são programações para que todos os tipos de público possam aproveitar ao máximo.

Com início na sexta-feira (31) e encerramento somente no domingo (02), o Rally Internacional chega em Goiânia com tudo, trazendo consigo os melhores shows.

O evento será realizado no Centro Cultural Oscar Niemayer e já na sexta, o agito ficará por conta da Banda Clube Retrô e da Blitz. Sábado (01), o palco será comandado pela Mr. Gyn e Biquíni Cavadão, enquanto o encerramento no domingo ficará sob responsabilidade da banda Liga Joe e da Venenosa.

Além dos shows, o evento possui uma programação completa e imperdível, contando com rodeio e os carros que não podem faltar. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site do próprio Rally Internacional.

No Arena Multiplace, a sexta-feira promete trazer músicas inesquecíveis com os “Mitos do Sertanejo”. A festa será comandada pelo Trio Parada Dura e Matogrosso & Mathias. Os bilhetes podem ser comprados através do site BaladApp.

Nos cinemas de Anápolis, as novidades da semana ficam por conta dos filmes “O Urso do Pó Branco”, “Sombras de um Crime” e “Um Samurai em São Paulo”.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: