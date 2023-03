Futura biomédica, jovem de Anápolis que teve o corpo queimado quer ajudar a melhorar a autoestima das pessoas

Vivendo o sonho de cursar biomedicina, Annelise Lopes Andrade, de 18 anos, ainda não consegue acreditar no que está acontecendo.

“A expectativa para as aulas está muito alta, eu nunca tinha imaginado que iria acontecer”, disse ao Portal 6.

Em novembro de 2021, a jovem teve 60% do corpo queimado durante a realização de um experimento químico no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, em Anápolis.

Cerca de um ano e meio depois e após um longo processo de recuperação, ela recebeu uma bolsa integral para estudar na UniEVANGÉLICA.

Ao Portal 6, a jovem revelou que a reabilitação foi o que a motivou a iniciar a carreira na área. Annelise agora busca retribuir para a sociedade tudo que recebeu nos últimos 18 meses.

“Na biomedicina eu quero ajudar as pessoas na questão da autoestima e depois do meu acidente só me motivou mais ainda”, disse.

O curso não era a única opção da jovem. Ela contou que também tinha o sonho de ser delegada criminal. No entanto, a escolha pela área da beleza ocorreu após o acidente.

“Eu sempre gostei da área da estética, mas também queria muito o direito. Eu queria ser delegada criminal. Só que depois do meu acidente muita coisa mudou”.

A inspiração para fazer o curso foi de uma profissional que conheceu durante o processo de recuperação.

“A Dra. Camila Lacerda é como uma segunda mãe pra mim, ela me motivou. Ela é dessa parte da estética, só que ela é dentista e fez pós graduação nesta área”.

Atualmente trabalhando como maquiadora, Annelise já tem planos para o futuro. Após terminar a graduação, ela quer seguir atuando no ramo da estética.

“Eu quero continuar maquiando e fazendo o curso. Quando eu terminar eu pretendo fazer uma pós-graduação na área de estética e seguir na carreira de biomédica”.