Goianos poderão fazer curso da Harvard gratuitamente; veja como participar

O Governo de Goiás abriu as inscrições nesta quinta-feira (30), para que os goianos que queiram participar, gratuitamente, um curso de informática na prestigiada Universidade de Harvard. As aulas serão online e em português, voltadas para Introdução à Ciência da Computação (CC50).

A iniciativa possui como público alvo qualquer pessoa leiga que tenha mais de 10 anos de idade. O curso possui carga horária de 70 h e a duração é de apenas seis meses. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A divisão dos estudos será entre conteúdo teórico, estudos de caso e monitoria online. Dentre os conteúdos programáticos estão os conceitos de algoritmos, estruturas de dados, abstração, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software e web desenvolvimento.

Também serão tratadas as linguagens da programação, incluindo C, Python, SQL e JavaScript, além de CSS e HTML. A iniciativa é uma parceira entre o Governo de Goiás e a Fundação Estudar, a qual será responsável por todo o processo pedagógico.

Caso o participante não possua condições de participar online e à distância, a Escola do Futuro de Goiás Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, terá o espaço do laboratório de informática disponível aos interessados.

Ao final do curso, será emitido um certificado pela própria Fundação Estudar. As turmas seguirão fluxo contínuo, com uma entrando após o término da outra até o final da parceira, em dezembro de 2025.