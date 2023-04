A verdade é que a saúde em Anápolis é uma vergonha

“Anápolis tem uma rede de saúde completa (…). E saúde é coisa séria!”. Frases usadas pela Prefeitura, há quatro dias.

Confesso que ao ler essas frases, eu não acreditei que era uma comunicação oficial. Devem ter esquecido que compartilhar fake news é crime.

A ignorância fica evidente quando sequer sabem o conceito de SAÚDE, para terem a ousadia em afirmar que a nossa rede é “completa”.

Hoje neste texto, vou citar comentários de anapolinos que estão registrados na própria publicação da prefeitura. Os leitores que julgarem importante, favor contribuir com seus comentários, logo abaixo.

“Vai na UBS não tem médico, ou (…) é seletivo”.

“Quase 2 meses tentando marcar consulta na UBS Recanto do Sol…”

“Tem meses que tento marcar consulta na UBS da Alexandrina, e nunca tem vaga”.

“Desde setembro do ano passado até hoje estou aguardando ser chamada para cirurgia de vesícula, nem notícia tive”.

“Já tentei marcar pelo WhatsApp da prefeitura, só fala que não tem vaga”.

“Meu esposo teve sangramento interno… Passaram um exame chamado colonoscopia… marcaram para Outubro”.

“Prioriza a saúde na cidade ao invés de outras coisas…”

“UBS não tem médicos upa sempre cheia”

“O povo tá morrendo a míngua…”

“… esperando uma endoscopia…uns 4 meses e nada”

“A saúde aqui anda de mal a pior…”

“Idosos abandonados por esse sistema de saúde”

“… tá difícil atendimento já fui em 3 unidades”

“… estou a mais de um mês tentando marcar consulta pra minha filha…”

“Que palhaçada é essa nos postos de saúde?”

“precisamos de prefeito humanitário…”

“E os CAPS sem medicado pros pacientes…”

“Essa cidade está maquiada em todos os sentidos…”

“A UPA Pediátrica lotada…”

“… foi lá que meu filho morreu a míngua”

Esses são alguns exemplos que estão públicos lá no Instagram institucional da Prefeitura. Tenho vários que me mandaram no particular, mas não vou publicar.

Repito o que disse semana passada. Essa falsificação da realidade colocada nas propagandas desse governo de Anápolis, está ficando cada vez mais exposta. E essa conta vai chegar.

Volto ao assunto semana que vem, no Dia Internacional da Saúde (07).

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.