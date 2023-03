Aluno da PUC Goiás tenta pular da janela após brigar com namorada e agredir policiais e funcionários

No fim da manhã desta sexta-feira (31), um estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) teria tido um desentendimento com a namorada que desencadeou em agressões verbais, físicas e uma cena cinematográfica de tentativa de fuga registrada por câmeras de celulares.

Ao Portal 6, o comandante do 6º Batalhão, o aspirante Fagner Leão, a Polícia Militar foi acionada, por volta das 12h, ao ser informada que ele estaria transtornado e agredindo a namorada, também estudante de Direito, no local.

Mas ao chegarem no campus, ele já teria se evadido do local. “Não sabemos se as agressões com ela foram verbais ou físicas também, mas ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito”.

Logo após a equipe fazer a vistoria do campus, quando já estavam colhendo depoimentos, o rapaz voltou ao mesmo lugar – em um sala próxima à coordenação.

De acordo com Leão, ao ser abordado por policiais ficou completamente alterado, agressivo e partiu para cima de policiais e funcionários da instituição. Na sequência, foi para a direção da janela e ameaçou se jogar.

“Em um momento de distração, conseguimos capturá-lo, mas ele estava muito agressivo”, finaliza o aspirante.

Todos os civis e militares agredidos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para realizarem o exame de corpo de delito.