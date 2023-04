Amizade de vendedor de água de coco com cachorrinha encanta Anápolis; veja

Todo mundo conhece aquela frase que diz que “o cachorro é o melhor amigo do homem”. Em Anápolis, o vínculo criado entre um vendedor de água de coco e uma cachorrinha vem encantando a cidade.

Oliélcio Coelho de Oliveira, de 44 anos, tem uma barraca no final da Avenida Brasil Sul, em frente à sede da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT).

Ao Portal 6, o comerciante contou que a amizade começou a um mês. Entretanto, a cachorrinha já andava pela região há cerca oito meses, após ter sido abandonada.

“Vai fazer uns oito meses que essa cachorra foi abandonada no Parque da Cidade. Quando foi há por volta de um mês atrás ela apareceu com os peitos bem grandes. Ela ia no meu lixo a noite e rasgava procurando comida”, conta.

As idas noturnas passaram a ser feitas no horário do almoço. Para não deixar a amiga passando fome, começou a dividir a comida com ela.

“Ela passou a ir lá no meu horário de almoço, aí eu estava dividindo minha marmitex. Eu fazia o pedido da marmitex, comia um pouquinho e deixava pra ela”, diz.

Agora, a parceira também aparece na parte da manhã. Assim como no horário do almoço, Oliélcio não a deixa desamparada.

“Ela começou a aparecer de amanhã, aí eu comecei a dar pão de queijo, joguei pra ela e dava água de coco”.

Agora, o comerciante revelou que tem planos para a cachorrinha. Ele vai tentar resgatá-la no Parque da Cidade juntamente com os filhotes.

“Como eu moro na Vila Esperança, domingo eu vou lá no parque e ver se acho ela. Se eu a achar e ela tiver de cachorrinho, eu vou levar os filhotes para a casa de doação e trazer ela aqui para casa”, disse.