Goiás terá ponto facultativo na véspera da Sexta-feira Santa; veja como vai ficar

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo para a próxima quinta-feira (06), véspera do feriado de Sexta-feira Santa (07). A determinação assinada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) foi publicada nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial do Estado.

Diante da medida adotada, as repartições públicas estaduais, como as agências do Vapt Vupt, Procon e Detran, permanecerão com as portas fechadas durante o período e retornam com as atividades apenas na segunda-feira (10).

Vale ressaltar que os serviços essenciais permanecerão em pleno funcionamento mesmo durante o feriado.

Assim, a população poderá continuar contando com as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

A ação do Governo do Estado pode desencadear medida semelhante em municípios de todo o estado.